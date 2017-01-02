Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeler hız kesmeden devam ediyor. İnsan rahat ve refahını önceleyen buluşlar akıllara durgunluk veriyor. Geçtiğimiz yıl tıp, elektronik, fizik, kimya ve mühendislik alanlarında dikkate değer bulunan 750 buluştan 8’i bilim dünyasını heyecanlandırdı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ural Akbulut da, Science ve Nature gibi bilimsel kaynaklardan bu buluşları derleyip yayımladı. İşte 2016’nın en etkileyici 8 buluşu...

- Malibu-California’da HRL Laboratuvarındaki araştırmacılar 3D yazıcılarla çeşitli seramikleri üretmeyi başardı. Çalışma, Science dergisinde yayımlandı.

- Colorado Üniversitesinde, insan saçının 50-10 binde biri büyüklüğündeki yarı iletken nano parçacıklarla, antibiyotiklere karşı dirençli zararlı bakteriler etkisiz hâle getirildi.

- ABD’de Lockheed Martin İleri Teknoloji Merkezinin yöneticileri, binlerce küçük merceğin kullanıldığı bir teleskop geliştirdiklerini açıkladı. SPIDER adı verilen teleskop uzay araçlarında etkili olacak.

- Ohio State Üniversitesinde, kol ve bacaklarını oynatamayan felçli hastanın beynine özel tasarlanmış bir elektronik devre takıldı. Hasta bu sayede, sağ eliyle klavyeli bir gitarı çalabildi, çatal ve bardağı tutabildi.

- Washington Üniversitesinde, kanser hücrelerini normal hücrelerden ayırt edebilen kalem boyutunda bir mikroskop geliştirildi. Bu sayede kanser testinde bazı sağlıklı dokulara zarar verilmesi önlenecek.

- Dünyanın en ince güneş pili, dünyanın önde gelen üniversitelerinden MIT’de geliştirildi. Sabun köpüğünden de hafif olan pil, uzay araçları ve giyilebilir elektronik cihazlarda kullanılabilecek.

- Case Western Reserve Üniversitesinde, kanseri erken teşhis edebilen algılayıcı geliştirildi. Daha önce üretilen algılayıcılardan bir milyon kez daha hassas olduğu vurguladı.

- Stanford Üniversitesinde üç atom kalınlığında elektronik yonga yapıldı. Bu sayede şeffaf, bükülebilir ve katlanabilir çok hafif televizyon ve bilgisayar ekranları yapılabilecek. AA