Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer TEMÜR

Halk arasında ‘Powerbank’ olarak bilinen bataryalar kısa süreli kullanımda fayda sağlasada uzun süreli kullanımda arıza veriyor. Bu durumda yaşanabilecek bir patlama ise ciddi yaralanmalara sebep olabiliyor. Özellikle yan sanayi ürünlerininin tehlike saçtığına dikkat çeken uzmanlar “10 bin-20 bin miliamperlik bir batarya rahatlıkla bir insanın ölümüne yol açabilir. Orijinal bir powerbanklar insanlara zarar vermesin diye üreticiler uğraşıyor, içini demirle kaplıyor, ısıya ya da patlamaya karşı bir zararı olmasın diye her türlü tedbiri almaya çalışıyor. Ancak yan sanayilerinin için hiçbir koruma önlemi yok, sadece içinde bataryası var. Bin 800 miliamperde neler yaptığını görüyoruz. Biz 10 bin ya da 20 bin miliamper olduğunu düşünelim, ne kadar büyük zarar vereceğini şöyle bir aklımızda tasarladığımız zaman vücudumuza dahi büyük zararlar verebilir” diyerek uyarıyor.