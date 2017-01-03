Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bugünden itibaren WhatsApp, iPhone 3G ve bazı Android telefonlarda kullanılamayacak. BlackBerry ve Nokia için ise farklı politikalar izlenecek. Android 2.2 sürümü ve aşağısı, başta iPhone 3GS olmak üzere iOS 6 ve aşağısı ve Windows Phone 7 ile çalışan akıllı telefonlar WhatsApp erişimine kapatılacak. BlackBerry OS, BlackBerry 10, Nokia S40 ve Nokia Symbian S60 işletim sistemine sahip telefonlar da WhatsApp desteğini kaybedecek. Ancak firma 30 Ocak 2017 tarihine kadar süre tanımış durumda. Bu tarihten sonra onlar da WhatsApp kullanamayacak. Dünya üzerinde milyonlarca kullanıcısı bulunan platformun, eski işletim sistemi sürümlerinde sayısız açık riski bulunduğu için böyle bir karar aldığı söyleniyor. Eski sürüm telefon kullananlarsa yeni bir akıllı telefona geçiş yapmak zorunda kalacak.