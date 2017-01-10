Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

TÜBİTAK, Ar-Ge projelerinin desteklenmesi amacıyla başlatılan program kapsamında enerji, su, makine imalat, otomotiv ve bilgi ve iletişim teknolojileri, sağlık, gıda ve beşerî bilimler alanında 98 proje için çağrıya çıkıyor. Bu kapsamda bilgi ve iletişim teknolojileri konularında 27, enerji konusunda 15, sağlıkta 13, makine imalatında 10, otomotivde 9, gıdada 6, sosyal ve beşeri bilimlerde 8, suya yönelik konularda ise yıl içerisinde 10 çağrıya çıkılması planlanıyor. Bunlar arasında ileri düzey robotik araştırmalar, kuantum hesaplama ve uygulamalar, insansı robotlar, akıllı enerji yönetimi de yer alıyor.