Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Snapchat'in, uzun bir süredir tasarımsal değişikliğe gideceği konuşuluyordu. Hatta bazı test kullanıcılarında bu yeni tasarım görünmüştü. Snapchat, bugün sunduğu sürüm 10.0 güncellemesi ile yeni tasarımını herkesin beğenisine sundu. Peki, Snapchat 10.0 güncellemesi neler getiriyor?

Snapchat 10.0 güncellemesi ile eğer bitmoji kullanıyorsanız ve Snapchat ile entegre etmişseniz, kamera ekranının sol üst bölümünde bitmojiniz görünüyor.

Arama bölümü için artık ekranı aşağıya kaydırmanıza gerek kalmıyor. Kamera ekranının yine üst bölümüne konumlandırılan Arama ekranında; arkadaşlarınız ile sohbet etmeniz için hızlı sohbet bölümü, onun altında gruplar bölümü, onun altında ise yeni eklediğiniz arkadaşlar yer alıyor. Eğer rehberinizdeki kişileri eklemek isterseniz Yeni Arkadaşlar bölümünü sağa kaydırarak, rehberdeki kişilerinizi arkadaş olarak ekleyebiliyorsunuz.