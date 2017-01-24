Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Domino’s Pizza, geçen yıl tanıttığı Tek Tık teknolojisi ile karnı açken sabrı azalan müşterilerine düşünce hızında sipariş imkanı sunmaya başlamıştı. Domino’s Pizza’nın mobil uygulaması ve web sitesi üzerinden kullanılabilen bu özellik ile pizzaseverler acıktıkları anda, oyun oynarken, arkadaşlarla vakit geçirirken, iş yerindeyken ya da acele içindeyken uzun uzun sipariş detaylarıyla vakit kaybetmeden, saniyeler içerisinde siparişlerini tamamlayabiliyorlar.

Bu hizmet artık sosyal medyada da kullanılabiliyor. Domino’s Pizza için özel geliştirilen chat bot, Facebook Messenger üzerinden sipariş vermeyi mümkün kılıyor. Böylece sipariş süreci sadece kolay ve hızlı olmakla kalmıyor, keyifli bir hale de geliyor.

Facebook'tan nasıl pizza siparişi verilir?

Facebook Messenger üzerinden sipariş vermek için kullanıcılar Domino’s Pizza’nın hesabına direkt mesajla pizza emojisi gönderiyor, sonrasında Domino’s Pizza hesaplarına önceden tanımladıkları Tek Tıkla Sipariş seçeneklerinden birini chat bot üzerinden seçiyor. Ayrıca, “Siparişimi takip et” diyerek bot üzerinden gelen mesajlarla siparişinin durumu hakkında adım adım bilgi alabiliyor.

Domino’s Pizza Türkiye, dijital dünyanın sunduğu kolaylıkları, farklı satış kanallarıyla birlikte düşünerek, hem operasyon verimliliği alanında başarı sağlıyor hem de müşterilerine bütüncül bir deneyim sunuyor. Bugün kullanıcılar markanın web sitesi, mobil sitesi ve mobil uygulamalarına girerek, Gel-Al özel fırsatlarından istediğini seçiyor. Sonrasında pizzayı teslim almak istediği şubeyi belirtiyor. Siparişler tam olarak müşterinin istediği vakitte hazır ediliyor. Böylece “Tıkla Beklemeden Al” ile pizzaseverler, şubeye gittiklerinde hazır olan pizzalarını beklemeden alıyor.