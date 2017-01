Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amerikalı teknoloji devi Yahoo'nun, 2014 yılında siber saldırıya uğradığı açığa çıktı. Yahoo'dan yapılan açıklamada 500 milyon kullanıcının adı, e-posta adresi, telefon numarası, doğum tarihi, karıştırılmış şifresi, hesap doğrulamak için gereken güvenlik sorusu ve cevabının bulunduğu kaydedilmişti. Yahoo'nun bu bilgiyi kullanıcıları ile zamanında paylaşmadığı iddiası ise şirketin bir süre başını oldukça ağrıtmıştı. Bu iddia ABD'de The Securities and Exchange Commission (SEC) tarafından mercek altına alındı. The Wall Street Journal'da yer alan iddiaya göre, SEC, şirketin saldırı konusunda kullanıcılarını bekletip bekletmediğini araştırmak üzere soruşturma başlattı. Arama motoru alanında Google'ın en büyük rakibi olan ama son yıllarda rakibinin oldukça gerisinde kalan Yahoo geçtiğimiz haftalarda adını değiştirmiş, satışı yılan hikayesine dönen şirket bundan yoluna Altaba adıyla devam etme kararı almıştı. Aynı gün Yahoo'nun CEO'su Marissa Mayer da görevinden istifa edeceğini duyurmuştu. Ancak söz konusu soruşturma Evita lakaplı Mayer'ı da kapsayacak. Mayer, 2012 yılında Yahoo’ya transfer olmuş, uzun süre dünyanın en çok maaş alan profesyonelleri listesinin üst sıralarında yer almıştı.