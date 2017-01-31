Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Honeywell Akıllı Termostat ile kullanıcılar bu kış evdeki ısıtma sistemini mobil cihazlarıyla uzaktan kontrol ederek, yoğun geçen günlerde evin doğru zamanlarda ısıtılmasını sağlıyor ve yüzde 30’a varan oranda tasarruf etme imkânına sahip oluyor. Akıllı Termostat, evin ısınması için ne kadar süre gerektiğini öğrenerek, oda sıcaklığının istenen zamanda ideal seviyeye ulaşması için önceden otomatik olarak ısıtmayı başlatıyor ve yüksek miktarda yakıt tüketiminin önüne geçiyor.