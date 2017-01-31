Honeywell Akıllı Termostat ile kullanıcılar bu kış evdeki ısıtma sistemini mobil cihazlarıyla uzaktan kontrol ederek, yoğun geçen günlerde evin doğru zamanlarda ısıtılmasını sağlıyor ve yüzde 30’a varan oranda tasarruf etme imkânına sahip oluyor. Akıllı Termostat, evin ısınması için ne kadar süre gerektiğini öğrenerek, oda sıcaklığının istenen zamanda ideal seviyeye ulaşması için önceden otomatik olarak ısıtmayı başlatıyor ve yüksek miktarda yakıt tüketiminin önüne geçiyor.
Akıllı termostatla %30 tasarruf
31.01.2017 - 06:53 | Son Güncelleme: 31.01.2017 - 06:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Soğuk hava ve kar yağışının Türkiye’nin pek çok yerinde etkili olmasıyla birlikte, evlerdeki enerji tüketimine daha da dikkat edilmesi zorunlu hâle geldi.
Etiketler : Honeywell Akıllı Termostat,
442804 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/teknoloji/442804.aspx
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