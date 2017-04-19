Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ASELSAN tarafından geliştirilen ve üretilen, laboratuvar prototipinin sistem seviyesi testleri 2016 yılı sonunda başarılı bir şekilde gerçekleştirilen Elektromanyetik Top Sistemi, 9-12 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek IDEF 2017 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda görücüye çıkacak.

26-29 Aralık 2016 tarihleri arasında yapılan atışlı testlerde elde edilen başarılı sonuçlar ile bu alandaki iddiasını ortaya koyan ASELSAN, çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. EMF teknolojisinin konvansiyonel silahlara nazaran önemli üstünlüklere sahip uzun menzilli silah sistemlerinin geliştirilmesine olanak tanıyor olması sebebiyle Elektromanyetik Top (EMT) Sistemlerinin geliştirilmesi, dünyada bu alanda yürütülen çalışmalar içerisinde önemli bir yere sahip bulunuyor. Elektromanyetik fırlatma (EMF) konusunda ülkemizde yürütülen çalışmaların öncüsü olan ASELSAN da “Railgun” olarak da adlandırılan EMT sistemlerinin geliştirilmesine odaklandı.

EMT sistemleri yüksek mühimmat enerjisi ve 2000-2500 m/sn mühimmat çıkış hızı sayesinde 300 kilometrenin üzerindeki mesafelere kadar etkili olabilecek bir topçu sistemi olarak kullanılabileceği gibi, güncel hava tehditlerine karşı yüksek etkinlik düzeyine sahip bir hava savunma silahı olarak da görev yapabilecek. Muharebe sahasında önemli bir teknolojik avantaj sağlayacak olan EMT sistemlerinin getirileri arasında akıllı mühimmatlar ile birlikte çok yönlü kullanım olanağı sağlamaları; başka bir deyişle tek bir sistemin farklı görevlerde kullanılabilecek olması bulunuyor. EMT sistemlerinin ilerleyen yıllarda güdümlü hipersonik mühimmat teknolojisinde sağlanacak ilerlemeler ile birlikte balistik füzelere karşı savunmada da kullanılacakları öngörülüyor.

TSK için daha etkili silah sistemleri

ASELSAN, EMF teknolojilerinin kazanılmasına yönelik çalışmalara 2014 yılında öz kaynakları ile başladı. 2015 yılında yapılan başvurunun olumlu sonuçlanması ile çalışmalara ASELSAN öz kaynaklarının yanı sıra TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) desteği alınarak devam edildi. Geliştirilecek EMT Sistemleri sayesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin kimyasal patlayıcı kullanılan konvansiyonel silahlara göre çok daha etkili silah sistemlerine sahip olması sağlanacak. EMT geliştirme çalışmalarının yürütülmesi amacıyla ASELSAN bünyesinde bir geliştirme laboratuvarı kuruldu.





Elektromanyetik Top Sistemi, darbe güç kaynağı, elektromanyetik fırlatma yolu ve mühimmat temel bileşenlerinden oluşuyor. Akıllı mühimmatlar alanındaki çalışmalarına 2010 yılında başlamış olan ASELSAN, bugüne kadar akıllı mühimmat ve tapa teknolojileri alanında geniş bilgi birikimi ve alt yapı kazandı. EMT sistemlerinin farklı görevlerdeki etkinliğinde önemli bir role sahip olacak olan hipersonik akıllı mühimmatın geliştirilmesi bu alandaki en önemli teknolojik atılımlardan birisi olacak. ASELSAN akıllı mühimmatlar konusunda edindiği birikimi bu alana da aktararak, EMT sistemlerinde kullanılacak hipersonik akıllı mühimmatların yurt içinde geliştirilmesine önderlik edecek.

İlk atışlar başarılı



ASELSAN tarafından geliştirilen ve üretilen Elektromanyetik Top Sistemi laboratuvar prototipinin sistem seviyesi testleri 2016 yılı sonunda başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. ASELSAN, EMT sistemi ile atışlı test faaliyetlerini 2017 yılında da sürdürecek. ASELSAN, ilerleyen dönemde bu alanda geliştireceği ürünler ile dünyanın önde gelen üreticilerinden birisi haline gelmeyi hedefliyor. ASELSAN'ın Elektromanyetik Top Sistemi, 9-12 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek IDEF 2017 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda görücüye çıkacak.