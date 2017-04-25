Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temur

Elektronik perakendecisi MediaMarkt ve Microsoft 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Beylikdüzü mağazasında gerçekleştirdikleri eğlenceli aktivitelerle teknolojisever çocuklara unutulmaz anlar yaşattı. Çocuklar için düzenlenen özel etkinlik boyunca, Xbox stantları ve deneyim alanları, hem çocuklar hem de yetişkinler tarafından büyük ilgi gördü. Minikler kendi karikatürlerinin çizildiği alanlarda keyifli anlar yaşarken, aileler Forza simülatörü ile farklı oyunları deneyimleme fırsatı buldu. Ayrıca aileler hem Office 365 hem de PC aksesuarlarına uygun fiyatlarla sahip olma şansı yakaladı.