Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

WhatsApp, dün gece sessiz sedasız yeni özelliğini kullanıma sundu. iPhone kullanıcılarını yakından ilgilendiren bu özelliğin güvenlik üzerine olması WhatsApp kullanıcılarını sevindirdi.

Bildiğiniz gibi WhatsApp'ta iCloud yedekleme özelliği bulunuyor. Kullanıcılar WhatsApp'ı silip tekrar yükleme durumu ile karşılaştığında, daha önce iCloud'a yedeklediği mesajlarını ve medya dosyalarını geri yükleyebiliyordu. Ancak bu yedeklemelerde şifre bulunmuyordu.

WhatsApp, iCloud yedekleme özelliğine şifreleme opsiyonunu ekleyerek güvenliği üst seviyelere çıkardı. WhatsApp'ın herhangi bir olası saldırıya karşı yedeklemeleri güvende alması gereken bir şeydi. iCloud yedeklemesine şifre konuluyor olabilmesi, hackerların işini daha da zorlaştıracaktır.

WhatsApp'tan; Ayarlar>Sohbet Yedeği bölümüne girerek, yedeklerinize şifre koyabilirsiniz.