Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Snapchat, uzun bir süredir beklenen özelliğine bugün sürüm 10.8.0.0 ile kavuştu. Snapchat'in yeni güncellemesi ile artık arkadaşlarınızın Snap'lerini dilediğiniz kadar izleyebileceksiniz. Daha önce 1 defa tekrar oynatma hakkı artık sınırsıza çevrilmiş durumda.

Güncelleme ile artık emojileri kullanarak da çizim yapabiliyorsunuz. Ayrıca silgi özelliğine de yeni opsiyonlar eklendi ve adı Sihirli Silgi olarak değiştirildi.

Snapchat'in yeni özelliklerini kullanmak için uygulamayı güncellemeniz yeterli olacaktır.

Snapchat 10.8.0.0 ile gelen yenilikler

Artık, emojileri kullanarak çizim yapabilirsin! Başlamak için çizim aracına dokunman yeterli :)

Sınırsız Snap! Arkadaşların Snap'lerini istedikleri kadar seyretsin.

Yeni Sihirli Silgi'yi denemek için önce Makas sonra da Yıldızlar simgesine dokun!