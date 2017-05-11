Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

PES 2017'den akıllı telefon kullanıcılarını sevindirecek bir haber geldi. Oyunun mobil versiyonu önümüzdeki aylarda App Store ve Google Play Store'daki yerini alacak.

Uygulama mağazalarında ön kayıtları açılan oyun hem iPhone hem de Android için ücretsiz olacak.

Ancak PES 2017'nin mobil versiyonunda uygulama içi satın almaların olacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

PES 17'nin mobil sürümünde yapay zeka, arkadaşlarınız ya da multiplayer moduyla turnuvalar yapılabileceği de sıklıkla dile getirilen iddialar arasında.

Üretici firma Konami oyunun "yakın bir zamanda kullanıma gireceği" bilgisini paylaştı, ancak oyunun çıkacağı tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklama ise bulunmuyor.