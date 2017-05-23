Microsoft’un kablosuz faresi Wireless Mobile Mouse 1850 masaları renklendiriyor. Yedi farklı renk seçeneğiyle satışa sunulan fare Windows, Mac ve Android işletim sistemleriyle uyumlu olarak çalışıyor. Nano USB alıcı ve LED optik teknolojisine sahip fare birçok yüzeyde kesintisiz bir kullanım deneyimi sunarken tek pille 6 ay gidiyor.
Masalar renkleniyor
23.05.2017 - 06:52 | Son Güncelleme: 23.05.2017 - 06:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Microsoft’un kablosuz faresi Wireless Mobile Mouse 1850 masaları renklendiriyor.
Etiketler : Microsoft,
475917 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/teknoloji/475917.aspx
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