Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Microsoft’un kablosuz faresi Wireless Mobile Mouse 1850 masaları renklendiriyor. Yedi farklı renk seçeneğiyle satışa sunulan fare Windows, Mac ve Android işletim sistemleriyle uyumlu olarak çalışıyor. Nano USB alıcı ve LED optik teknolojisine sahip fare birçok yüzeyde kesintisiz bir kullanım deneyimi sunarken tek pille 6 ay gidiyor.