Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turkcell’in Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde gerçekleştirdiği Zeka Küpü projesi kapsamında destek verdiği Bilim ve Sanat Merkezleri’ne (BİLSEM) devam eden 1200 özel yetenekli öğrenci, Antalya’da bir araya geldi. BİLSEM bünyesindeki teknoloji laboratuvarlarında yıl boyunca geleceğe meydan okuyacak projeler üreten çocuklar, burada buluşlarını sergiledi. Çocuklar, 4 gün sürecek BİLSEM Festivali’nde yarışmalar, atölye çalışmaları ve söyleşilere katılmanın yanı sıra yazılım, kodlama ve maker atölyeleriyle de fikirlerini hayalden gerçeğe dönüştürme becerileri elde edecek.

Türkiye’nin geleceğine değer katan ve sosyal fayda oluşturan projeler geliştirip uygulayan Turkcell, 23 yıldır eğitime verdiği desteğine BİLSEM-Bilim ve Sanat Merkezleri Festivali ile devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan, özel yetenekli öğrencilerin, 21. yüzyıl becerilerini kazanması, üretim odaklı ve proje tabanlı düşünebilen bireyler olması amacıyla eğitim veren BİLSEM’lerde Turkcell, ilköğretim öğrencilerine Zeka Küpü projesi kapsamında oluşturduğu teknoloji laboratuvarları ve Türkiye genelindeki tüm BİLSEM’lere dağıttığı maker kitleri ile destek veriyor. 22-25 Mayıs arasında Antalya’da gerçekleştirilen BİLSEM Festivali’nde yurdun dört bir yanından gelen 1200 öğrenci yıl boyunca geliştirdikleri projelerini sergileme fırsatı bulacak. Festival süresince çeşitli alanlarda onlarca atölye gerçekleştirilecek. Turkcell’in de 5 atölyesinin bulunduğu etkinlikte çocuklar, alanlarında uzman isimlerle bir araya gelerek fikir alışverişi yapma imkanı elde edecek. 4 gün boyunca edebiyat seçkisi ile robot ve teknoloji turnuvaları (BİLROTEK); görsel sanatlar, Geleneksel Türk Sanatları, müzik, yazılım-bilişim, gökyüzü gözlem ve fotoğrafçılık atölye çalışmaları düzenlenecek. Atölye ve yarışmalar ile beraber liderlik, bilim, edebiyat ve sanat söyleşileri gerçekleştirilecek. Festival, görsel sanatlar ve fotoğrafçılık atölye çıktılarının sergilenmesi, öğrenci konserleri ve ödül töreniyle sona erecek.



Bakan İsmet Yılmaz: “Eğitimi ihmal etmek, her şeyi ihmal etmektir”



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ve Turkcell’in destek verdiği BİLSEM Festivali’nin açılışına katılan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, “Eğitimi ihmal etmek her şeyi ihmal emek demektir. Bugün milli gelirimiz 860 milyar dolar ama 2 trilyon dolar olmasını istiyoruz. Kişi başına düşen gelir 11 bin dolar, 25 bin dolar olmasını istiyoruz. İhracatımız 143 milyar dolar, 500 milyar dolar olmasını istiyoruz. Bunun için ne yapmak lazım? Eğitime daha çok önem vermek lazım. Eğitimde değişmez hedefimiz olan kaliteli eğitimi mutlaka yakalamak lazım. Bunda yol alıyor muyuz? Evet. İşte bugün bu etkinlik de bunu göstermekte. Milli gelirden ayırdığınız pay size sizin eğitime verdiğiniz önemi göstermesi açısından önemli bir kriterdir. Türkiye milli gelirinin yüzde 5.8’ini ayırmakta, OECD kalkınmış ülkelerin ortalaması yüzde 5.2. Dolayısıyla gelişmiş ülkelerden çok daha fazla milli gelirimizden eğitime kaynak aktarmaktayız. Merkezi hükümetimizin bütçesinin yüzde 20’sini eğitime ayırıyoruz. 2002’de bu oran yüzde 10 civarındaydı. İyi kaynaklarımız var ancak eksikliklerimiz de var, daha kaliteli eğitim vermemiz lazım. Sanayi 4.0’da öncü ülke rolünü üstlenebilmeliyiz” dedi.



Hilmi Güler: “Büyük ekonomilerin öncüsü olmak için endüstri 4.0 şart”



Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Hilmi Güler ise şunları söyledi: “Endüstri 4.0 ile beraber 2040 yılında dünyanın en büyük ekonomilerinden üçü Asya’da yer alacak. Birincisi Çin, ikinci Hindistan, üçüncü ABD, dördüncü ise Japonya olacak. Türkiye doğu ile batı arasında enerji ve ulaşımda, bilim ve teknolojide çok önemli avantajları olan bir ülke, genç bir nüfusu var ve yıldız gibi parlayan bir projeler grubuyla hareket ediyor. O yüzden BİLSEM gibi kurumlar, Zeka Küpü gibi projeler burada çok büyük önem arz ediyor. Şu anda ilkokulda okuyan öğrencilerin yüzde 65’i iş hayatına atıldığı zaman şimdiye kadar tanınmayan işlerde çalışacaklar. Bu sebeple endüstri 4.0’ın tüm gereklerini yerine getirmek şart. Ben öğrencilerimizi yıldız olarak görüyorum. Ay tutulur, güneş tutulur ama yıldızlar tutulamaz.”



Hechaton’da yarıştılar



Robot ve teknoloji yarışmaları (BİLROTEK) ile beraber BİLSEM Festivali kapsamında bir de hechaton düzenleniyor. 24 saat içinde eğitim amaçlı kullanılacak bir uygulama geliştirmesi istenecek Ortaokul ve lise öğrencilerinden oluşan takımlar 22 Mayıs Pazartesi günü 13:00’da kendileri için oluşturulan çalışma salonunda Turkcell’in mentörleri eşliğinde uygulama geliştirme sürecine başladı. Bütün geceyi bu salonda çalışarak geçirecek olan öğrencilerin geliştirme süreci 23 Mayıs Salı günü 13:00’da sona erecek ve14:00’dan itibaren jüri üyelerine proje sunumları yapılacak.



BİLSEM Festivali kapsamında Turkcell Zeka Küpü Projesi’nin vereceği eğitimler şunlar:



Turkcell Zeka Küpü Temel Maker ve Kodlama Kiti Atölyesi: ​Çocuklar kitlerini oluşturan parçaları daha yakından tanıma ve TBlok uygulamasını kullanarak kitlerinin blok kodlama mantığıyla nasıl programlanabileceği konusunda eğitim alacak.

Turkcell Zeka Küpü Gelişmiş Maker ve Kodlama Kiti Atölyesi: ​Öğrenciler gelişmiş sensörleri nasıl kullanmaları gerektiğini ve bu bilgilerini kendi projelerine nasıl uygulayacaklarını öğrenecek.Turkcell Zeka Küpü Proje Atölyesi: Öğrenciler Maker ve Kodlama kitlerinin tüm sensörlerini kullanarak fikirlerini ürüne dönüştürme konusunda uzman eğitimcilerle birlikte çalışacak.