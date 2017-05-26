Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

ali.celik@tg.com.tr

Teknolojinin modern tıpla birlikte artık hücrelerimize kadar işlediği günlerdeyiz. Geçtiğimiz günlerde yaşanan bir olay, teknolojinin faydasını tekrar gösterdi. Apple tarafından üretilen akıllı saat kullanıcısı Casey Bennet, kolundaki teknoloji sayesinde takla atıp sıkıştığı aracının içinden kurtulmayı başardı. ABD’nin Maryland şehrinde yaşayan Bennet, kullandığı araçla evine doğru ilerlerken talihsiz bir kaza sonucu aracıyla takla attı. Kaza sonrası bilincini yitiren Bennet, kendine geldiğinde soğukkanlı bir şekilde Acil Servis’i aramak için akıllı telefonuna doğru uzandı. Fakat aracın içinde sıkışan ve hareket edemeyen talihsiz sürücü, telefonuna ulaşamadı. Kolundaki akıllı saatin Acil Servis’i arama özelliği sayesinde sağlık ekiplerine haber verdi ve sıkıştığı yerden kurtarıldı. Bennet’in kaza yaptığı bölge, tenha bir noktada olduğu için Acil Servis gelene kadar aracın içinde o şekilde beklemek zorunda kaldı. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen üniversite öğrencisi ‘Bir gün kolumdaki akıllı saatin hayatımı kurtaracağını hiç düşünmemiştim’ dedi.

HEY SİRİ yardım çağır

Geçtiğimiz günlerde evde bayılan annesi için ‘siri’ yardımıyla ambulans çağıran 4 yaşındaki çocuk bir başka örnek... ABD’de en çok okunan haberler arasına giren olayda, çocuğun Acil Servis’le yaptığı konuşma, BBC tarafından yayınlanmıştı.