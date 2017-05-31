Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turkcell’in hem evde hem de mobil cihazlardan izlenebilen yeni nesil televizyon platformu TV+’ta, spor kanallarının sayısı artmaya devam ediyor. Dünyanın en değerli futbol ligi olarak kabul edilen Premier Lig ve dünyanın en büyük basketbolcularının yer aldığı NBA’in resmi yayıncısı olan TV+, S Sport, NBA TV, Eurosport ve ulusal spor kanallarının yanına bir yeni spor kanal daha ekliyor.

Bundan sonra FB TV de 24 saat geriye alma özelliği ile de kaçırılan programların tekrarını izleme şansı sunan geleceğin televizyon platformu TV+’ta izleyicileriyle buluşacak. Türkiye’nin ilk spor kulübü kanalı olma özelliğine sahip olan FB TV, TV+ 74 No’lu kanaldan takip edilebilecek.

Tüm TV+ paketlerinde yer alıyor

2004 yılında Türkiye’nin ilk Spor Kulübü Televizyonu olarak yayın hayatına başlayan ve 2016'da HD yayına geçerek spor kanalları arasında ilklere öncülük eden FB TV, TV+’ın tüm paketlerinde yer alıyor. Bu sayede sarı-lacivertli taraftarlar, kulüpleriyle ilgili tüm gelişmeleri ve özel içerikleri hem evde hem de mobil cihazlarda diledikleri anda izleyebilme imkanına sahip olacak.

TV+’ta sporseverler ayrıca canlı NBA maçları, Formula 1 yarışları, Çin Futbol Ligi, WTA ve ATP tenis turnuvaları, Golf PGA Tour’un yanı sıra kış sporları, yaz ve kış X Games’ler, Dünya Superbike Şampiyonası gibi alternatif sporları da takip edebiliyor.