Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turkcell tarafından en son teknolojiyle donatılan Bilgi Yönetimi Sistemi sayesinde, hastaların tüm sağlık verilerinin artık mobil bilgisayar ve tabletler üzerinden takip edilmesine imkan sağlanıyor. Hastane polikliniklerine yerleştirilen cihazlar ile sıra ve sonuç almak kolaylaşırken, böylece hastaların bekleme süresi kısalıyor.

Turkcell, Rönesans Sağlık Yatırım tarafından hayata geçirilen Yozgat Şehir Hastanesi ile sağlıkta çığır açacak dijital hastane dönemini başlatıyor. Kamu-özel sektör işbirliği sonucu hayat bulan Şehir Hastaneleri Projesi’nin ilki olan Yozgat Şehir Hastanesi’nin Bilgi Yönetim Sistemi Turkcell tarafından hazırlandı. Altyapının oluşumundan operasyon sürecine kadar Turkcell tarafından yürütülen Hastane Bilgi Sistemi kapsamında hastane içine kiosk cihazları yerleştirildi. Bu kiosk cihazlar hastanın kendisi için poliklinikten sıra ve sonuç almasını sağlıyor. Bu sayede hastaların bekleme süresi kısalıyor.

Hastaya ‘dijital’ müdahale

En son teknoloi ile donatılan Yozgat Şehir Hastanesi’nde masaüstü bilgisayarlara ek olarak servis personelinin hasta başında ilaç doğrulaması ve veri girişi yapmasına imkan sağlayan Mobil Medikal Bilgisayarlar da konumlandırılmıştır. Ayırca poliklinik süreçlerinin kolaylaştırılması adına doktorların tablet ve mobil cihazlarından işlem yapmasına imkan sağlayan uygulma için testler ve geliştirmeler ise devam etmektedir. Sağlıkta teknolojik dönüşümü gerçekleştirecek bu cihazların yakın gelecekte çok daha yoğun olarak kullanılacağı düşünülmektedir.

Özel hastane konforunda

Bir devlet hastanesine göre çok daha donanımlı ve lüks sunan Yozgat Şehir Hastanesi’nde 103 doktor, 78 poliklinik ve 37 servis bulunuyor. Hastalar, bekleme salonlarında muayene olacakları doktorların sıra takibini LCD ekranlarda oturdukları yerden takip edebiliyor. Turkcell’in kurduğu altyapı sayesinde bir yandan bilgi sistemleri birbiriyle bütünleşik olarak çalışırken bir yandan da her türlü tıbbi cihaz kurulan sistem sayesinde ağlar ve sensörler aracılığıyla bilgi gönderebiliyor. Akıllı bina teknolojisiyle de birleşen sistemle hastane yönetimi eksiksiz işlerken aynı zamanda da röntgenler, raporlar, kan testleri elden ele dolaşmıyor, doğrudan doktorun önüne geliyor.