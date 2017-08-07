2018'in 67 emoji adayı tanıtıldı

Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni emojiler arasında kanguru, tavuskuşu, hipopotam gibi hayvanların yanısıra, kemik, bacak, ayak gibi vücudun çeşitli kısımları var. Bu kapsamda açıklanan yeni adaylar ise, DNA, test tüpü, petri kabı, kayak ve frizby emojileri olarak açıklandı.