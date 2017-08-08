Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümü yüksek lisans programı mezunu Esra Şahin, 150 yıllık eğitim geçmişine sahip University of Illinois at Urbana-Champaign’de doktora programına kabul edildi. Şahin, dünyada insan gelişimi ve aile üzerine çalışma yapan 52 araştırma merkezi arasında eğitim, yayın ve uluslararası ilişkiler açısından 2’inci en iyi programa bu yıl kabul edilen tek Türk öğrenci olmayı başardı. Ortaokul öğrencisiyken, ‘insanlara nasıl faydalı olabilirim’ sorusuyla yola çıktığını anlatan Esra Şahin “Ortaokul öğrencisiyken yolumu çizdim diyebilirim. Aklımda hep insanlara ve topluma nasıl fayda sağlayabilirim sorusu vardı. Bunun da en iyi yolunun psikolojiden geçtiğine karar verdim ve psikoloji lisans eğitimimin ardından bu yıl Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümü Yüksek Lisans Programını tamamladım” dedi.