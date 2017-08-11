Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde tüm belgeleri gönderme imkanı sunan ve birden fazla fotoğraf gönderdiğinizde albüm şeklinde görünmesini sağlayan özellikler ile güncellenen WhatsApp, şimdi de fotoğraflara efekt ekleme özelliğine kavuştu.

WhatsApp sürüm 2.17.42 ile gelen bu yenilik hali hazırda iOS cihazlarda kullanılabiliyor. Android cephesinde ise bu özellik WhatsApp Beta sürümünü ile kullanılıyor. Fotoğraf filtreleri şimdilik çok kısıtlı. Bu filtreler; canlı, siyah beyaz, soğuk, korm ve film olmak üzere 5 adet.

Yüzlerce fotoğraf düzenleme uygulamasının yer aldığı mağazalarda 5 adet filtre ile tutunmak biraz imkansız görünüyor. Ancak Facebook, zamanında Prisma uygulamasına rakip olmak için bir takım filtreleri kendi mobil platformdaki uygulaması üzerinden sunmuştu. Muhtemelen bu filtreler ilerleyen zamanlarda WhatsApp'a da gelecektir.