Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Huawei, orta/üst segment Android kullanıcılarına hitap eden P10 Lite modeli ile büyük beğeni toplamıştı. 5.2 inç büyüklüğünde Full HD ekran ile gelen Huawei P10 Lite, gücünü sekiz çekirdekli 2.1 GHz hızında çalışan Kirin 658 yonga setinden ve 4 GB RAM'den alıyor. Ülkemizde 2.000 TL bandında satılan Huawei P10 Lite, kutusundan Android Nougat ile çıkıyor. 12 Megapiksel arka ve 8 Megapiksel ön kamerası ile kamera konusunda iddialı olan P10 Lite, bugün yeni bir güncelleme aldı. Huawei P10 Lite'ın PRA-LX1C432B169 yapı numaralı güncellemesi yaklaşık olarak 220 MB boyutunda. Avrupa ülkelerinde indirime sunulan bu güncelleme ile Google'ın Temmuz ayı için yayınladığı Android güvenlik yamaları sisteme ekleniyor. Güncelleme ile ayrıca, sistem performansında artış sağlanıyor.

Hata düzeltmelerini de içeren güncellemeyi Ayarlar > Telefon Hakkında > Yazılım güncellemeleri bölümünden denetleyip yükleyebilirsiniz.