Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son olarak mesaj silme özelliği ile kullanıcılarını sevindiren anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a yepyeni iki özellik birden geldi. WhatsApp, kısa bir süre önce toplu mesaj listelerini kullanıma sundu. Bir mesajı ya da bir dosyayı birden fazla kişiye kolayca göndermek için geliştirilen özellik, çok popüler olmasa da oldukça faydalı olabiliyor. Bu özellikle gönderilen mesajlar, alıcılara sizin tarafınızdan gönderilen normal mesajlar gibi görünüyorlar. Yani bir gruba dahil olmadan kişisel olarak birebir iletişim kurmanızı kolaylaştırıyor. Örneğin evinizi taşıdınız ve arkadaşlarınıza yeni adresinizi göndereceksiniz diyelim. Bu özellik sayesinde herkese aynı anda mesaj göndermek için grup açmanıza ya da metni her sohbete kopyalamanıza gerek yok. Hatta toplu mesaj listenize dahil olduğunuz mesajlaşma gruplarını da ekleyebiliyorsunuz. Grupların bu özellik karşısındaki dezavantajı, herkesin verilen tüm yanıtları görebilmesidir. Toplu mesaj listenize ekleyeceğiniz kişilerin, rehberinizde kayıtlı kişiler olmaları gerekiyor. Toplu mesaj listenize ekleyeceğiniz kişilerin, rehberinizde kayıtlı kişiler olmaları gerekiyor.