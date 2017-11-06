Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tel Aviv ve Chicago üniversitelerinden fizikçilerin yürüttüğü araştırma, teorik olarak ağır kütleli kuarkların eriyip kaynaşmasının, nükleer füzyonda açığa çıkandan yaklaşık 10 kat daha fazla enerji üretebileceğini gösterdi. Bilim adamları, iki alt kuarkın kaynaşmasında, hidrojen bombasında tek bir nükleer füzyondan 8 kat daha güçlü, yani 138 megaelektronvolt enerji üretileceğini hesap etti. Fizikçiler, bu tür bir kuark füzyonunun, güçlü bir kuark bombası yapmak için kullanılamayacağını da vurguladı.

Keşif ile ilgili ayrıntılar "Nature" dergisinde yayımlandı. Maddenin hadronlarını oluşturan en küçük yapı taşı niteliğindeki kuarkların, atom altı parçacıkların incelenmesiyle 6 farklı türü olduğu biliniyor. Bunlar, yukarı, aşağı, tılsım, acayip, alt ve üst olarak adlandırılıyor.