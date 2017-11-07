Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temur

Türkiye’deki girişimci şirketlerini, ulusal ve uluslararası yatırımcılarla buluşturan T-Bootcamp etkinliğine katılan IPFC Online Kurucusu ve CEO’su Pierre Pinna, robotların önümüzdeki 5 yıl içinde pek çok mesleği insanlardan devralacağını söyledi. Yapay zekâ ve dijital dönüşüm konularında dünyada tanınmış isimlerinden biri olan Pinna “Çok yakın bir zamanda çalışma mekanlarımızı robotlarla paylaşacağız” dedi. Niteliksiz işlerde çalışan kişiler için önümüzdeki yılların ekonomik açıdan daha da zor geçeceğine değinen Pinna “Çok yüksek yetenek gerektiren meslekler bize kalacak. İnsanlığı ilerletmek için bu aslında bir şans. Bu nedenle robotlarla iş birliği içinde olabilmek için genç insanları eğitmemiz gerekiyor. Niteliksiz işlerde çalışan insanları bu alanlara kaydırarak eğitim vermemiz gerekiyor” dedi. Terminatör gibi filmlerin bir gün gerçek olabileceğini; ancak robotların insanlığa zarar vermeyeceği görüşünü savunan Pinna “Şu bir gerçek ki 10-20 sene sonra robotlar tüm sektörlerde bizden çok daha aktif çalışacaklar. Robotlar bize zarar vermeyecek ama işlerimizi elimizden almaları çok daha önemli bir konu” diye konuştu.