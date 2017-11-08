Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan'ın" Sophia" isimli robota vatandaşlık vermesinden sonra Japonya’nın başkenti Tokyo’da olan “Shibuya Mirai” isimli yapay zekaya resmi olarak ikametgâh verildi.

Hindistan merkezli medya kuruluşu NDTV'nin haberine göre, Tokyo Shibuya semtinde resmi olarak yaşayan yapay zeka, dünyanın bir ikametgâha sahip olan ilk yapay zekası oldu. Fiziksel olarak var olmayan ve 7 yaşında olan yapay zeka, mesajlaşma uygulaması Line üzerinden insanlarla sohbet edebiliyor.

Bir projenin parçası olarak verilen kararda Shibuya, bölge sakinleriyle daha yakın bir iletişim kurmayı ve insanların fikirlerinin yetkililer tarafından duyulmasını hedefliyor.