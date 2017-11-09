Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin’in en büyük beş telefon üreticisinden biri olan Meizu, Türkiye pazarına giriş yaptı. Bugüne kadar Türkiye’de teknoloji meraklılarının dikkatini çekmeyi başaran ve Çin’den özel siparişler verilen Meizu’nun Türkiye Ülke müdürlüğüne ise Murat Sungur Özkan atandı. İlk iş olarak Genpa ile distribütörlük anlaşması imzalayan Özkan, “Daha önce görev aldığım firmalar vesilesiyle dünya teknoloji pazarının kalbi Çin’de çok defa bulundum ve her zaman Çin’de geniş kitlelerin Meizu markasına olan ilgisi ve sadakati dikkatimi çekmişti. Şimdi Meizu’nun Türkiye ülke müdürü olarak hedefim aynı ilgi ve sadakati Türkiye’de oluşturmak ve bunu başarabilmek. Önceliğimiz satış ve teknik servis operasyonunda da tıpkı akıllı telefonlarımızın tasarımında olduğu gibi kullanıcıyı ön planda tutacağımız bir ağ oluşturmak. Bu noktada Türkiye’de sektörün saygın ve güçlü bir iş ortağı olan Genpa’nın güvencesiyle, dünyada 30’dan fazla ülkede elde ettiğimiz tecrübe ve başarı ile birleştirerek Türkiye pazarına iddialı bir şekilde girmeyi hedefliyoruz” dedi.