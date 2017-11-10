Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de mobil abone sayısı 76 milyonu aşmışken, hanelerde mobil telefon bulunma oranı da yüzde 97’ye yaklaştı. Dünya genelinde de internet kullanımında mobil cihazların bilgisayar gibi masaüstü cihazları geride bırakması, bugün yaşanan dijital dönüşümde mobilin ne denli büyük bir rolü olduğunu gösteriyor. Artık e-ticaret de mobile kaymış durumda. Geçen yıl, perakende şirketlerinin internet sitelerine akıllı telefon kullanılarak gerçekleşen ziyaretler bir önceki yıla göre yüzde 54 artmış durumda. Bu yıl ise, internetten yapılan alışverişlerin yüzde 50’sinin fazlası cep telefonu üzerinden gerçekleştiriliyor. Online alışverişlerde arama oranları mobilde yüzde 70’lere kadar çıktı.

M-TİCARET POTANSİYEL

Mobil üzerinden yapılan ürün aramalarının yüzde 70’inin bir saat içerisinde satın almaya dönüştüğü düşünüldüğünde, mobilden kolay ulaşılabilirliğin önemi de net bir biçimde ortaya çıkıyor. Bugün KPMG 2017 raporuna göre ABD’de gerçekleşen her üç online perakende alışverişinden birinin m-ticaret satışı olduğu gerçeği de bu verileri daha anlamlı kılıyor. Mobil cihazlardan kullanıma uygun sitelerin ve m-ticarete yönelik uygulamaların artmasının yanında, gelişen ödeme metotları da akıllı telefonlarla başarılı alışveriş deneyimi yaşamayı daha da kolaylaştıran etkenler.” Markaların dijitalleşme süreçlerini en üst seviyeye çıkaran teknolojik ve inovatif çözümler sunan Positive’in Kurucu Ortağı Eren Dedeoğlu, mobil cihaz ve mobil internet kullanımındaki artışın etkilerinin online alışverişler üzerinde de açıkça görüldüğüne dikkat çekti.

LOKASYONLARI İYİ KULLANIN

Şirketlere bazı tavsiyeler ise şöyle: “Mobil stratejinizi belirlerken kanallarınız arası etkileşimi artırın, içeriklerinizi güncelleyin. Kullanıcılar bugün bir mağaza adresi öğrenmek için veya mağazada bir ürün stokta var mı diye bakmak için gelip alışveriş yapmayabilir ancak alışveriş yapmak için geleceklerdir.”

ŞİRKETLER İÇİN TAVSİYELER

Mobil kullanıcılar masaüstü kullanıcılarına göre bir siteyi üç kat daha hızlı terk ediyor. Mobilde bir işlemi tamamlamak için bir süre beklemeleri gerekiyorsa mutlaka kullanıcılarınızı sistem durumu ile ilgili bilgilendirin. Mobilde 1 saniyelik hız artışının ciro üzerinde yüzde 5 oranında etkisi olduğunu unutmayın. Mobil kullanıcı arayüzlerinizi hazırlarken görsellik kadar kullanılabilirliğe de öncelik verin. Kullanıcıyı en kısa adımda sonuca yönlendirin. Tasarımın her aşamasında küçük ekran faktörünü göz önüne alarak, büyük parmak ve dokunmatik ekran sorunlarına dikkat edin.