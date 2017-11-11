Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

iPhone X, geçtiğimiz hafta cuma günü satışa çıktı. Bu arada telefon ülkemizde ise 24 Kasım'da piyasaya sürülecek. Her neyse biz asıl konumuza dönelim. iPhone X'in düşmeye karşı dayanıklılığı test edildi. Kapsamlı testlerden birini SquareTrade gerçekleştirdi.

iPhone X, arka ve ön yüzeyi üstüne, ayrıca yan olarak beton zemine 2 metre yükseklikten düşürülüyor. Sonuç pek iç açıcı değil. İlk olarak yanlamasına düşen telefonda ekranının bir kısmı bozuluyor. Arka ve ön tarafı üstüne düştüğünde ise camda kırıklar ve çatlaklar oluşuyor.

SquareTrade'in açıklamasına göre iPhone X, şimdiye kadar üretilmiş en dayanıksız iPhone modeli. Ayrıca SquareTrade, telefonun ve tamir işinin de pahalı olduğunu belirtti.