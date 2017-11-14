Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü simalar Twitter profillerinin, gerçekten onlara ait olduklarını belirtmek amacıyla mavi tik olarak bilinen onayı alıyorlardı. Onaylı hesaplar zaman içerisinde bir doğrulama aracından ziyade, önem ve popülarite sembolüne dönüştü. Son olarak ırkçı ve faşist söylemlerde bulunan hesapların onaylanması ise sistemin işleyişinin sorgulanmasına sebep oldu.

Ağustos ayında ABD'nin Charlottesville kentinde düzenlenen ve gösterici bir kadının hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan ırkçı mitingin organizatörü Jason Kessler'in Twitter profilinin onaylanması sosyal ağ kullanıcılarının tepkisi çekmişti. Kessler'in onaylanmasının üzerinden iki gün geçmişti ki, Twitter’ın kurucu CEO’su Jack Dorsey onaylı hesap özelliğinin yeniden değerlendirilmek üzere askıya alındığını açıkladı.

Sosyal ağdan yapılan resmi açıklamada ise onaylı hesapların amacından saptığına dikkat çekildi ve Bu karışıklığa biz sebep olduk ve çözeceğiz. denildi. Twitter sistem üzerinde yapacağı değişiklikler uygulanana kadar hiçbir hesabın onaylanmayacağını duyurdu. Onaylanmış hesaplarsa mavi tiklerini taşımaya devam edecekler.