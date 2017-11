Türkiye Gazetesi

Çin’de her yıl 11 Kasım’da düzenlenen Bekârlar Günü’nde satış rekoru kırıldı. Alibaba.com bir günde 25 milyar dolarlık satış yaparken, n11.com da 140 milyon liralık satışa imza attı. Bekârlar Günü’nün ardından yılın en ikinci en büyük etkinliği olan “Black Friday” (Kara Cuma) için geri sayım başladı. ABD’de alışveriş çılgınlığı olarak bilinen Kara Cuma bu yıl 24 Kasım’da gerçekleştirilecek. Black Friday boyunca yüzde 90’lara varılan indirimler uygulanırken, bu yıl da satış rekoru kırılması bekleniyor.



EN BÜYÜK İNDİRİM ELEKTRONİKTE

Black Friday gününde en çok indirim tahmin edildiği gibi elektronik ürünlere uygulanıyor. Akıllı telefon, tablet, bilgisayar gibi birçok teknoloji ürünündeki indirim oranların oldukça yüksek olması, müşterilerin mağazalara akın etmesini sağlıyor. Elektronik dışında tekstil ürünlere uygulanan indirimle özellikle gelin ve damat adayları hedefleniyor. Gelinlik satan mağazaların önünde kadınlar muazzam kuyruklar oluşturuyorlar. Black Friday gününde giyim, ayakkabı, okul ve ofis ihtiyaçları için yapılan indirimler de her yaştan müşteri kitlesini etkilediği için yaşanan çılgın sahneler sosyal medyada günlerce paylaşılıyor. Öyleki arabalarını park ederken kavgaya tutuşan yaşlılar, gelinlik almak için birbirlerini saçını çeken kadınlar, oyun konsolu için dövüşen gençler, oyuncak sırasında annelerine ve babalarına daha hızlı olması için çığlıklar atan çocuklar, havalarda uçuşan ürünler, kuyruklara aradan girip tekmelere ve tokatlara maruz kalan müşteriler, ezilenler, yorulanlar, uykusuz kalanlar Black Friday için adeta sıradan bir görüntü. Yaşanan izdiham sonucunda ölümlü olaylar bile yaşanıyor.

Black Friday çılgınlığı her ne kadar yurt dışında olduğu kadar Türkiye’de hareketli geçmese de hızla yayılıyor. Ünlü markalar ve siteler çok özel kampanyalarıyla destek verirken birçok e-ticaret sitesi şimdiden yüzde 50’lere varan indirimlere gideceğini açıkladı. Kampanyalar sayesinde tüketiciler de ABD’ye gitmeden indirimli alışveriş yapma fırsatı yakalıyor.

TAKAS EDELİM Mİ?

Black Friday’le birlikte yepyeni bir kavram daha alışveriş sistemine girdi: Deal. Kısaca anlatmak gerekirse, mağazanın önündeki dev kuyruk sebebiyle almak istediği televizyona kavuşamayan müşteri, elindeki bir başka ürünle bu televizyonu almış olan diğer müşteriye takas teklifi sunar. Örneğin büyük ekranlı bir televizyon için elindeki son teknoloji tableti teklif edebilir. İşte buna Black Friday’de deal deniyor.

Şimdiden e-ticaret sitelerini araştırın

Black Friday günü alışveriş yapacağınız mağazalar seçin ve inceleyin.

Her ne kadar Black Friday Türkiye’de bilinir hâle geldiyse de hâlâ yabancı ülkelerde indirimler daha büyük oluyor. Örneğin Aliexpres, Victoria Secret, Asos veya Zaful gibi bir siteden alışverişinizi yapabilirsiniz. Aliexpres mağazasında yüzde 90’a varan indirim yakalamanız mümkün ama alışveriş yaparken dikkatli davranın, eğer 20 avroyu geçerse aldığınız ürünler gümrüğe yakalanabilir.

Beğendiğiniz ve takip ettiğiniz mağazaların e-bültenlerine üye olarak Black Friday günü ne kadar indirim yaptıklarını ilk siz öğrenebilirsiniz. Hatta bazı mağazalar Black Friday için sadece sana özel başka indirimler de sunabilirler. E-postanı mağazaya bırakarak gerçekten çok iyi indirimler kazanmak mümkün.

‘Kara Cuma’ isminereden geliyor?

‘Kara Cuma’nın isminin nereden geldiğiyle ilgili iki farklı görüş bulunuyor. Birinci görüşü göre mağazalar o gün sabah saat 04:00 ve 05:00 arasında açıldığı ve gün henüz aydınlanmadığı için bugüne ‘Kara Cuma’ isminin verilmiş olabileceği belirtiliyor. Diğer bir görüşe göre ise ‘Kara Cuma’ günü mağazalar tamamen boşaltılıyor, insanlar birbirini eziyor hatta hayatını kaybedenler bile olabiliyor. Bu da günü karartan bir sebep olarak değerlendiriliyor.