Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Microsoft 365 Business, dijital dönüşümde geleceği hedefleyen kurumların tüm ihtiyaçlarını tek bir paket ile karşılıyor. KOBİ’lerin ihtiyaçları, beklentileri, imkanları ve personel sayısı göz önünde bulundurularak tasarlanan Microsoft 365 Business, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, SharePoint, OneDrive, Skype ve Microsoft Teams gibi uygulamaları kapsıyor. Microsoft 365 Business ile şirket çalışanları bulut üzerinden ekip arkadaşları ile iletişime geçebiliyor, toplantı yapabiliyor, belge oluşturabiliyor ve aynı belge üzerinde birlikte çalışabiliyor. Ayrıca Windows 10 Pro’ya otomatik güncelleme, çalışanların iş ya da kişisel cihazlarında bulunan verilerin korunması, işten ayrılan bir çalışanın cihazında bulunan şirket verilerinin silinmesi gibi birçok işlem otomatik olarak yapılıyor. Microsoft Office Pazarlama Grup Müdiresi Çiğdem Kayalı, dijital dönüşüm yolculuğunda KOBİ’lerin iş ortağı olduklarını belirterek, “Bu kapsamda Microsoft 365’i bugünün KOBİ’si ve yarının küresel şirketi arasında bir köprü olarak görüyoruz” dedi.