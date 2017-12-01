Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vodafone Türkiye'nin ana sponsorluğunda, Microsoft Türkiye'nin altın sponsorluğunda CIO Dergisi tarafından düzenlenen Bilişim Üst Yöneticileri (CIO) Ödülleri 2017, CVK Park Bosphorus Hotel'de gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.

Bu yıl 8'incisi düzenlenen ödül töreninde Türkiye'nin önde gelen kurumlarının hayata geçirdiği yenilikçi ve başarılı projeleri ve bu projelere liderlik eden CIO'ları ödüllendirildi.

Ödül töreninde konuşan Şahin, CIO'ların iş yapış süreçlerinde hemen her şeyin dijitalleşme ile değiştiğini ve bu noktada en önemli sorumluluğun şirketlerin dijitalleşmesine liderlik eden CIO'lara düştüğünü belirtti.

Şahin, şunları kaydetti:

"Şirketler dijitalleşme sayesinde, bilginin üretimi ve işlenmesinden, karar alma süreçlerine ve yeni pazarlara erişime kadar birçok alanda büyük kazanımlar sağlıyor. Bu avantajlar şirket performansının iyileştirilmesi ve şirket hedeflerine ulaşılmasında, en önemlisi de rekabet gücünün artırılmasında kritik rol oynuyor. Dijitalleşme ile birlikte sanayi ve ekonomi de yeni bir evreye taşınıyor. Accenture Dijitalleşme Endeksi'nde 10 puanlık bir artış, şirketlere ortalama olarak ilave yüzde 1'lik Faiz ve Vergi Öncesi Kar (FVÖK) getiriyor. International Data Corporation (IDC) tarafından hazırlanan Dünya Çapında CIO Gündemi araştırmasına göre, 2019 yılına kadar, IT projelerinin yüzde 40'ı verileri gelire dönüştüren yeni dijital hizmetler ve gelir akışları oluşturacak.

Buradan hareketle, ülkemizde CIO'ların dijitalleşmenin öncüleri konumunda bulunduğunu ve dijital geleceğin anahtarını ellerinde tuttuklarını söyleyebiliriz. Yine IDC verilerine göre, bulut teknolojileri, büyük veri ve analitiği, akıllı şehir girişimleri ve sürdürülebilir güvenlik Türkiye'nin önümüzdeki dönemde de dijitalleşme alanındaki yatırımlarını şekillendirmeye devam edecek."

Gelişmelerin temelindeki en önemli teknolojilerden birisi de Nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojisi olduğunu belirten Şahin, Vodafone'un bağladığı nesne sayısı itibarıyla dünyanın en büyük IoT Hizmet sağlayıcısı olduğunu söyledi.

"50'yi aşkın ülkede 55 milyondan fazla nesneye hayat veriyoruz"

Şahin, "Globalde de 25 yıllık tecrübeyle, 50'yi aşkın ülkede 55 milyondan fazla nesneye hayat veriyoruz. Türkiye'de de ilk kez Nesnelerin İnterneti Platformu'nu hayata geçirdik. Nesnelerin İnterneti teknolojisinin yanında Darbantta Nesnelerin İnterneti teknolojisini de sunmak için bugünden hazırız." dedi.

İş dünyası için kritik önem taşıyan kesintisiz hizmet, güvenlik ve hız ihtiyacını karşılamak adına Vodafone Fiber ürün ailesini 58 şehirde hizmete sunduklarını belirten Şahin, "Diğer yandan şirketlerin değişime daha hızlı ayak uydurmaları için birçok farklı sektörde 4 ana kategori altında 100'ün üzerinde çözüm sunuyoruz." diye konuştu.

Şahin, "Yarına Hazırım Platformu çatısı altında gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla yüzde 48'den yüzde 53'e çıkardığımız Türkiye Dijitalleşme Endeksi'ni yüzde 75'e çıkarmayı hedefliyoruz. Bugün Türkiye'nin en büyük şirketlerinin dijital karne notu yüzde 60." ifadelerini kullandı.

4. Endüstri Devrimi'ni gerçekleştirmek için Türkiye'nin notunu yüzde 90- yüzde 100'lere çıkarılması gerektiğini belirten Şahin, "Bunu başarmak için, dijitalleşme konusundaki yerel ve global deneyimimiz ile ülkemizdeki tüm şirketlerin ve CIO'ların dijital iş ortağı olarak üzerimize düşen desteği vermeye devam edeceğiz." dedi.

"Burada ödüllendirilen projeler Türkiye'yi bir sonraki seviyeye taşıyacak"

Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu ise burada ödüllendirilen projelerin Türkiye'yi bir sonraki seviyeye taşıyacak çok önemli projeler olduğunun altını çizdi.

Kansu, "Eğer Türkiye çağ atlayacaksa bu projelerin hayata geçmesi ve kattığı değerle şirketlerin daha verimli olmasıyla ve dünyada daha iyi rekabet edebilmesiyle mümkün olacak." açıklamasında bulundu.

Microsoft'un 40 yıl önce her masada bir bilgisayar sloganı ile yola çıktığını kaydeden Kansu, "Microsoft Bill Gates tarafından kurulduğunda o zaman bu zamana her şey çok değişti. Hem teknoloji olsun hem teknolojinin hayatımızda aldığı yer olsun. İşte biz de hem yazılım hem donanım,bulut hizmetleri ve oyun gibi bir çok konuda yatırımlarımız var ve bunları değişik şekillerde büyüterek devam ediyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörü Yakup Şıvka ödül aldı

Vodafone, CIO Ödülleri 2017, Türkiye'nin öncü kurumlarından 200'ü aşkın bilgi ve iletişim teknolojileri lideri ile üst düzey yöneticiye ev sahipliği yaptı.

Anadolu Ajansı (AA) Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörü Yakup Şıvka Fotoğraf Takip Sistemi projesi ile ödülünü Dünya Gazetesi Bilişim Yayınları Müdürü Murat Yıldız'dan aldı.

CIO Ödülleri kapsamında, Yenilikçi Liderler, Kamu ve Geleceğin IT Liderleri gibi kategorilerde toplam 20 teknoloji lideri ödül almaya hak kazandı.