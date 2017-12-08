Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kısa süre içerisinde sükse yapan Vine, diğer sosyal medya mecralarına yenik düşmüş ve kepenkleri kapatma kararı almıştı. Uzun bir süredir sesisizliğini koruyan Vine'ın mucidi Dom Hofmann, geçtiğimiz günlerde Vine'a benzeyen bir proje üzerinde çalıştığını açıklamıştı.

Dom Hofmann bugün ise resmi Twitter hesabı üzerinden bir görsel paylaşarak bu projeyi resmen doğruladı. Dom Hofmann'ın paylaştığı görselde, Vine'ın yazı fontu ile hazırlanmış ve yine Vine'ın yeşil tonu üzerine yerleştirilmiş "V2" dikkat çekiyor. Vine 2 olarak adlandırılan yeni Vine'ın, henüz ne zaman kullanıma sunulacağı bilinmiyor.