Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

iOS 11.2 ile sistemdeki tüm hataları gideren Apple, bugün de iOS 11'in kullanım oranlarını açıkladı.

Apple'ın açıklamalarına göre; Aralık ayı itibariyle piyasadaki iPhone ve iPad'lerin %59'unda iOS 11 yüklü durumda. Ancak iOS 10'u kullanan hala %33 gibi ciddi bir oran bulunuyor. 2018'in ilk çeyreğinin sonunda iOS 11'in kullanım oranının %70 seviyelerine çıkması bekleniyor. Daha eski iOS sürümlerini kullananların oranı ise %8'de kalmış durumda.

Son olarak iOS 11 güncellemesini; iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, 12.9 inç iPad Pro, 2. nesil 12.9 inç iPad Pro, 1. nesil 10.5 inç iPad Pro, 9.7 inç iPad Pro, iPad Air 2, iPad Air, iPad 5. nesil, iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2 ve iPod Touch 6. nesil modellerinin aldığını belirtelim.