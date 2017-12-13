Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Apple, App Store için kullanışlı ve basit bir özellik yayına aldı. Artık App Store’da önceden listelenen uygulamalar ve oyunlar için ön sipariş verilebiliyor. Ön sipariş verilen uygulama ve oyunlar çıkış tarihi geldiği zaman otomatik olarak iPhone ya da iPad’inize indiriliyor. Geliştiriciler, uygulamalarını 90 gün öncesinden App Store’da listeleyebilecek. Uygulama yayınlandıktan sonra ön sipariş verilen uygulamaların indirme işlemi başlayacak.

Apple, fiyatlandırma kriterlerinde de kullanıcılarını düşünüyor. Ön sipariş verdiğiniz uygulamanın fiyatı, 90 gün içerisinde artarsa sizden aradaki fark tahsil edilmeyecek. Eğer fiyatı düşerse bu sefer düşük fiyatla aradaki fark size iade ediliyor.

iOS, macOS ve tvOS için geçerli olan ön sipariş özelliğinin, App Store’un 10. yılında sunulması biraz geç olduğu belirtiliyor. Apple’ın ezeli rakibi olan Google Play Store’da bu özellik uzun yıllardır mevcut.