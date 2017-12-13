Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Navigasyon kullanıcıları artık mobil cihazlarında internet bağlantısı olmasa da navigasyon özelliğini kullanılabilecekler. Kullanıcılar çevrimdışıyken de yer ve adres arayabilecek, rota oluşturabilecek ve sesli yönlendirme alabilecek. Yandex Navigasyon’un yeni çevrimdışı özelliğinden faydalanmak için ilgili şehirlerin haritalarının internet bağlantısı olduğunda mobil cihazlara indirilmesi yeterli olacak.

Navigasyon’un çevrimdışı özelliğinden yararlanabilmek için ilgili şehirlerin haritalarının mobil cihazlara indirilmiş olması gerekiyor. Kullanıcılar çevrimdışı navigasyon özelliği sayesinde internet bağlantısı gerekmeksizin arama yapabilecek, rota oluşturabilecek ve sesli yönlendirmeden yararlanabilecekler. Uygulama çevrimdışı modda çalıştığında rota üzerindeki anlık trafik bilgisi, interaktif mesaj, park yeri, sesli komutla arama gibi özellikler ise kullanılamayacak.