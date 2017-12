Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür

Türkiye’de cep telefonu satışları 2017 yılında yüzde 6 azalırken yerli üreticiler ise pazar payını artırmayı başardı. Apple ve Samsung’un domine ettiği akıllı telefon pazarında bu yılı adet bazında yüzde 23, ciro bazında yüzde 65 büyüme gösteren Casper 720 milyon lira ciroya ulaştı. Casper Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Yıldırım, 26 yıl önce bilgisayar üreticisi olarak çıktıkları yolda ilk defa bu yıl telefon satışlarından elde ettikleri cironun bilgisayar satışlarından elde ettikleri geliri aştığını ifade etti. Yıldırım “2016 yılında Türkiye’de 12 milyon 550 bin adet telefon satıldı. Bu yıl ise yüzde 6 daralma ile 11 milyon 810 bin adede geriledi. Pazardaki daralmaya rağmen akıllı telefon kategorisinde bu yılı adet bazında yüzde 23, ciro bazında ise yüzde 65 büyümeyle kapatarak önemli bir başarıya imza atıyoruz” dedi. Bilgisayar pazarında da adet bazında yüzde 8’lik düşüş yaşandığını ancak tüketicilerin daha üst kategorideki ürünlere doğru bir yönelime sahip olmaları ve kur artışı ile ciro bazında pazarın yüzde 10 büyüdüğüne dikkat çeken Yıldırım, Casper olarak bilgisayar tarafında da yüzde 22 ile pazarın çok üzerinde bir büyüme sağladıklarının altını çizdi.

HEDEF YÜZDE 15 PAZAR PAYI

Yılın tamamını ise yüzde 40 büyüme ve 720 milyon lira ciro ile kapattıklarını belirten Yıldırım “Casper’ın gelecek 25 yılına damga vuracak bir vizyonunu ortaya koymaya gayret ettik. Vizyonumuzun merkezine ‘mükemmel ekip’, ‘mükemmel sistem’i koyduk. Çevresine ise ‘mükemmel ürün’, ‘mükemmel servis’, ‘mükemmel marka’ ve ‘mükemmel satış kanalları’nı yerleştirdik. İkinci 25 yıl için yaptığımız bu yatırımın meyvelerini 2017 yılında almaya başladık” dedi. Gelecek yıl hedefleri hakkında da bahseden Yıldırım, bu yıl 400 bin adet olan akıllı telefon satışlarını, 2018 yılında 500 bin adete çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi. Yıldırım, gelecek yıl ağırlıklı olarak orta-üst (Premium) segmentteki modellerle piyasada olacaklarının bilgisini verdi. Akıllı telefon pazarında yüzde 3,5-4’lük pazar payına sahip olduklarını dile getiren Yıldırım, 2020 yılında yüzde 15 pazar payı almayı hedeflediklerini vurguladı.

DOKUZ YENİ MODEL GELİYOR

Casper CEO’su Charlotte Lamprecht ise AR-GE’ye 14 milyon lira yatırım yaptıklarını gelecek yıllarda bu yatırımları artırarak sürdüreceklerini söyledi. Lamprecht 2018’de ayrıca 9 yeni modeli satışa sunacaklarını belirterek “Büyük ekranlı modellerimiz olacak. 4 kameralı bir telefonumuz gelecek. Ayrıca 20 MP ön kameralı telefonumuzu da 2018 yılında satışa sunacağız. Telefonda fiyat bandını da yukarı taşıyoruz. 2018’de 3 bin liralık telefonları göreceksiniz” dedi.

VIA G1 PLUS SATIŞA ÇIKTI

Casper büyük ekranlı modeli VIA G1 Plus ile 5,7 inçlik modeli VIA G1’i Türkiye’de satışa sundu. Casper VIA G1 Plus cep telefonu, 5.99 inç HD Plus Full LCD ekranıyla, telefon alanının maksimum bir şekilde kullanılmasını sağlayarak tüketiciye yeni bir deneyim sunuyor. VIA G1 Plus,16 megapiksel ön kamerası ve portre moduyla daha canlı görüntü sunarken, 13 megapiksellik arka kamerasıyla 9 farklı fotoğraf moduyla tüketicilerin karşısına çıkıyor. Ayrıca Super Pixel özelliğiyle fotoğraflar görüntüde hiçbir bozulma olmadan 16 kat büyütülebiliyor. Casper VIA G1 Plus 1499 liradan 5,7 inçlik Casper VIA G1 ise 1.299 liradan satışa sunuluyor.

40 MİLYON LİRA YATIRIMLA YERLİLİK ORANINI ARTIRACAK

Casper Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın cep telefonuna daha fazla yatırım yapacaklarını belirterek “2018 yılında 40 milyon liralık bir yatırım öngörüyoruz. Yatırımlarla birlikte yerlilik oranı da artacak. Yerlilik oranını artırarak kur baskısını azaltmayı hedefliyoruz. Ayrıca giyilebilir teknoloji ürünlerine de yatırımlar yapacağız” dedi