Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kripto para piyasasındaki yükseliş pek çok şirketin de bu yönde ilginç projelere girişmesine neden oluyor. Bu durumun son örneği Hollanda'da yaşandı. IoHO adlı şirket vücut ısısını enerjiye çevirerek kripto para çıkaran giysi geliştirildi.







Proje kapsamında insan vücudunun fazlalık ısısını elektrik enerjisine çevrilerek, kripto para üretiliyor.





IoHO şimdiye kadar bu yöntem ile 17 bin dijital para kazanıldığını belirtiyor.





2015 yılında kurulan şirket ana hedefini yapay zekaya karşı insanın gücünü artırmak olarak gösteriyor.



