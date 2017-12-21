Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Google, dün Windows uygulama mağazası için bir Chrome uygulaması yayınladı. Bu uygulama üzerinden kullanıcılar direkt olarak Chrome tarayıcısını indirebiliyordu. Microsoft bu durumdan hoşnut kalmamış olacak ki hızlıca aksiyon alarak uygulamayı mağazadan kaldırdı. Microsoft’tan bir yetkili The Verge’e konuyla ilgili olarak, “Google Chrome yükleyicisini Microsoft Store güvenlik kurallarını ihlal ettiği için kaldırdık” şeklinde bir açıklama yaptı.

Uygulamaların ‘benzersiz ve ayrı bir değer’ kattığını söyleyen Microsoft, “Google’ı, Microsoft Store güvenlik kurallarına uygun bir uygulama için davet ettik” dedi. Bu, Google'ın kabul etmesi muhtemel olmayan bir davetiye. Google'ın Chrome'u Windows Store'a getirmesi için pek çok neden var ancak birincil neden muhtemelen Microsoft'un Windows 10 S kısıtlamalarıyla ilgili olabilir.

Windows Store uygulamalarının, Windows 10 tarafından sağlanan HTML ve Javascript motorlarını kullanması gerekiyorken Chrome kendi Blink motorunu kullanıyor. Bu nedenle Google’ın, Microsoft Mağaza politikalarına uyacak bir Chrome uygulaması oluşturması gerekiyor.

Bu yaşanan ilk olay değil, daha öncesinde teknoloji devleri arasında yine tarayıcılarla ilgili çatışmalar meydana gelmişti. Windows Phone işletim sistemine sahip telefonlar için YouTube uygulamasıyla ilgili bir problem yaşanmıştı. Daha öncesinde de Microsoft, Chrome’u çok fazla pil tükettiği için eleştirmişti. Google tarafından son olay hakkında herhangi bir yorum gelmedi. Teknoloji devleri arasındaki kavgalar süreceğe benziyor.