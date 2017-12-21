Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Google’ın en çok kullanılan ve kullanıcıları büyük bir yükten kurtaran hizmeti Google Çeviri, ilk olarak 28 Nisan 2006 tarihinde, Arapça ile İngilizce arası çeviri yaparak hizmete girdi. Farklı dünya dillerine çeviri imkanı sunan platform dünyanın her yerinde insanların birçok dilde çeviri yapmasına olanak sağlıyor.

100’den fazla dilde destek veren Google Çeviri, 20 milyar kelime içeren Birleşmiş Milletler belgeleri üzerinde eğitilen bir yazılım kullanıyor. Başlangıçta 2 dil ile başlayan sonrasında 100 dile ulaşan platforma ise Türkçe, 1 Şubat 2009 tarihinde eklendi.

Google Translate ne işe yarıyor

Google’ın kapsamlı ve bu efsanevi hizmeti dünyanın her noktasında kullanılıyor. Başlangıçta küçük kelime kalıplarını çevirebilen platform 2016 yılına gelindiğinde metinleri çevirir hale geliyor. 100’den fazla dil desteği sayesinde ise istenilen dilde yazılmış bir metni dünyanın en popüler dillerine kolayca saniyeler içinde çevirebiliyor.