Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kore’de açıklanan yeni bir rapora göre, Samsung Display’in 2018’de Apple için 180-200 milyon adet OLED ekran üretmesi bekleniyor. Eğer bu raporun doğruluğu kanıtlanırsa, bir OLED ekran maliyetinin 110 dolar olduğunu düşününce Samsung, Apple’dan 19-22 milyar dolar gelir elde edecek.

Samsung Display’in 2017’de iPhone X için yaklaşık 50 milyon ekran ürettiği tahmin ediliyordu. 2018’de ise bu rakamın 4 katı artacak olmasına bir endüstri gözlemcisi şöyle yorum yaptı: “Verim oranlarının neredeyse %90’a ulaşması ve Samsung’un dünyanın en kaliteli OLED ekranlarını üretiyor olmasına rağmen talebin bu kadar artması oldukça önemli bir gelişme.”

Şu an için yapılan tahminlere göre Samsung’un 2018’de Galaxy S8’den çok iPhone X parçalarından gelir elde etmesi bekleniyor. İki teknoloji devi arasındaki bu anlaşma bazıları için garip gelebilir ancak günün sonunda iki taraf için büyük kar söz konusu.