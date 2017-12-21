Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, e-Devlet, HGS, SGK, e-Okul gibi popüler isimlere sahip 40 civarında uygulamanın analizi sonucu 32 uygulamanın sahte çıktığını ve bunların bir kısmında zararlı aktivite tespit edildiğini bildirdi. Sayan “Zararlı ve sahte uygulamalar gerçeğinin aksine kurulum sırasında kullanıcıdan gereksiz izinler istiyor. Mesela, kullanıcının konum bilgisine, hoparlör ve mikrofonuna ve adres defterine erişme gibi izinleri vermesi halinde, sahte uygulama sahibi saldırganlar, kişisel verilere kolayca erişebiliyor” dedi. Sayan, kişilerin SMS bilgisine kadar erişme izni alan sahte uygulamaların bankacılıkta kullanıldığını söyledi.