Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk savunma sanayisi, insansız hava araçlarının (İHA) otomatik olarak güvenle iniş ve kalkış yapabilmelerini sağlayan sistemi milli olarak geliştirdi. Otomatik Kalkış ve İniş Sistemi Radarı (OKİS), milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2 İHA Sistemi'nde test edildi.

Türkiye'nin tam bağımsız ülke olabilmesi için savunma sanayisinin yeterli hale gelmesi gerekiyor. Bu alanda eksikliği fark eden ve birçok çalışmaya imza atan hükümet, savunma sanayinin millileştirilmesi için yerli Ar-Ge ve üretimi destekleyerek ülkemizin yeterliliğinin artırılmasına katkı sağlıyor. Birçok özel şirket, teknokent ile küçük ve orta işletmeli kuruluşlar da savunma sanayinin yerlileştirilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.