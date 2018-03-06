Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pamukkale Üniversitesinden (PAÜ) yapılan yazılı açıklamada, üniversite tarafından elektrik motoru tasarlandığı, böylece hem enerji tasarrufu hem de döviz kazancı sağlanacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Elektrik Makineleri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yusuf Öner, ülkenin ürettiği enerjinin yarısının sanayideki elektrik motorları tarafından harcanmakta olduğunu kaydetti.

Türkiye'de kullanılan motorların neredeyse tamamının düşük verimli olduğunu ifade eden Öner, şunları kaydetti:

"Çok enerji tüketmesine rağmen daha az iş üretmektedir. Bu noktadan yola çıkarak ülkemizin yüksek verimli elektrik motorlarına ihtiyacı olduğu aşikardır. Yüksek verimli motorlar kullanarak ülke genelinde yüksek miktarlarda enerji tasarrufu sağlanabilir. PAÜ olarak bu konu üzerinde 17 yıldan beri yapılan çalışmalarımız var. Bu çalışmalarımız sonucunda şu anda ülkemizde üretimi olmayan 'IE4' verimlilik sınıfında sanayide kullanılacak bir motor tasarlayarak prototipini geliştirdik. Tasarladığımız ve prototipini gerçekleştirdiğimiz motorumuz literatürde 'senkronrelüktans motor' olarak anılmakta ve yüksek verimlere sahiptir. Kendi imkanlarımızla geliştirdiğimiz motorumuzun laboratuvar ortamında yapılan testleri sonucunda "IE4" verimlilik sınıfında olduğunu kanıtladık."