Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ayrıntıları Nature Biotechnology dergisinde yayımlanan yöntem sayesinde biyologların, sentetik DNA dizilimlerini "bir gecede" çok daha ucuza, daha hızlı ve kolay oluşturabileceği belirtildi.

California Üniversitesinin ABD Enerji Bakanlığı için işlettiği bilim ve mühendislik araştırması laboratuvarı Lawrence Berkeley'de görevli lisansüstü öğrencileri Sebastian Palluk ve Daniel Arlow tarafından yöntem geliştirildi.

Yeni sentezleme yönteminde, enzimlerin kopmadan ya da ayrılmadan önce DNA'nın her bir parçasını dizilime bağladığı, bu sürecin, prensipte 200 bazda nedensiz kopuş olmaksızın sonsuza kadar sürebileceği kaydedildi.

Yöntemde nükleotit DNA molekülüne eklendiğinde enzimin dizilimden koptuğu, döngünün, bir sonraki nükleotin bir diğer TdT enzimine bağlanmasıyla yeniden başladığı bildirildi.

Ucuza mal edilecek çok sayıda enzime ihtiyaç duyulan yöntemin, gelecekte genetik laboratuvarlarında kullanılabileceğine işaret edildi.

Daniel Arlow, "Enzimde bir delik açmaya çalışmak yerine bir nükleotiti her TdT enzimiyle, bölünebilir bağlayıcı vasıtasıyla ilişkilendirdik." dedi.