Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zamlarla birlikte Galaxy Note 8, Galxy S9 ve Galaxy S9+ telefonların fiyatı ortalama 400 lira yükseldi. Son zamlarla birlikte 4 bin 999 TL’den satılan Galaxy Note 8'in fiyatı 5 bin 499 TL'ye, 4 bin 599 TL’den satılan 64 GB'lık Galaxy S9'un fiyatı ise 4 bin 899 TL'ye yükseldi. 5 bin 199 TL'den satışa çıkarılan Galaxy S9+’ın fiyatı da 5 bin 499 TL oldu.