Zamlarla birlikte Galaxy Note 8, Galxy S9 ve Galaxy S9+ telefonların fiyatı ortalama 400 lira yükseldi. Son zamlarla birlikte 4 bin 999 TL’den satılan Galaxy Note 8'in fiyatı 5 bin 499 TL'ye, 4 bin 599 TL’den satılan 64 GB'lık Galaxy S9'un fiyatı ise 4 bin 899 TL'ye yükseldi. 5 bin 199 TL'den satışa çıkarılan Galaxy S9+’ın fiyatı da 5 bin 499 TL oldu.
Samsung'dan kur zammı
17.07.2018 - 06:49 | Son Güncelleme: 17.07.2018 - 06:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Apple’ın ardından Samsung model telefonlara da zam geldi.
Etiketler : samsung,telefon,
571982 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/teknoloji/571982.aspx
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