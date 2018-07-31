Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Türkiye ekonomisinin lokomotifi Anadolu Kaplanları yerini dijital girişimlere bırakıyor. 50 bin KOBİ’ye ev sahipliği yapan Kayseri de bu alanda yeni nesil girişimlere öncülük ediyor. Kayserili Yaşar Çelik 2010 yılında kurduğu Biletall ile Türkiye’nin en büyük otobüs bilet satış portalı olmayı başarmış. Bir tane bile otobüsü bulunmayan Çelik, yıllık 215 milyon lira cirosuyla seyahat firmalarına kafa tutuyor. Biletall kurulmadan önce şehirlerarası otobüs firmalarına yazılım hizmeti verdiklerini anlatan Yaşar Çelik “İpek Bilgisayar ile seyahat sektörünün bizzat içerisindeydik. Buradan gördük ki, bilet satın almak isteyen yolcular bu işlem için ciddi vakit harcıyorlar ve bu süreçten de memnun değiller. e-Ticaret’in yeni yeni başladığı 2000’li yıllarda ulaşım sektöründeki fırsatı görerek çalışmalara başladık. Biletall’ı 2006 yılında Tübitak Destekli Ulusal Bilet Dağıtım Sistemi Projesi ile Kayseri’de hayata geçirdik. Biletall.com’un kuruluşundan sonraki ilk 4 yıl organizasyonun oluşturulması, taşıyıcı firmalarla anlaşmaların sağlanması ve temel alt yapının hazırlanması ile geçti. 2010 yılında ise aktif pazarlama ve satış faaliyetlerimiz başladık” dedi.



SEÇİMLERDE SATIŞLAR PATLADI

Şu an Türkiye çapında 200’den fazla otobüs firmasına hizmet verdiklerini belirten Çelik “Türkiye’de en fazla otobüs firması alternatifi sunan, en büyük otobüs bileti satış portalıyız. Sadece otobüste değiliz. Uçak, hızlı tren, İDO ve BUDO bileti de satıyoruz. 2016 yılında 145 milyon TL, 2017 yılında 215 milyon TL ciroya ulaştık. 2018 yılı hedeflerimize ise emin adımlarla ilerliyoruz. Başkanlık seçimi sonrası işlerimiz çok daha hızlandı ve 2018 Haziran ve Temmuz aylarında satış rekorları kırdık. Yıl sonuna kadar yüzde 50 büyüme ile 320 milyon TL ciro hedefliyoruz. Bu denli hızlı ve sürekli büyümeyi neredeyse e-Ticaret dışında hiç bir sektörde göremezsiniz. e- Ticaret’e baktığınızda bile bu şekilde bir büyümeyi görmeniz çok muhtemel değildir. Üstelik biz bu ciroları ve büyümeyi Anadolu’da gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.



KAYSERİ’NİN UĞURUNA İNANIYORUZ

Biletall’ın merkezinin hâlen Kayseri’de olduğunu dile getiren Çelik “Biz Kayseri’nin uğuruna inanıyoruz. Kayserili bir şirket olarak Anadolu’ya vefa borcumuz var. Önce halkımızın sora da uluslararası pazarda seyahat ihtiyacı olan herkesin ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

En pahalı bilet cuma günü en ucuzu pazar günü satılıyor

¥ En pahalı yurt içi uçak bileti cuma günleri satılıyor.

¥ Pazar sabah saatleri ucuz uçak bileti bulmak için en ideal gün.

¥ Ayrıca sabah uçuşu yerine akşam uçuşu için rezervasyon yaparak en iyi uçak bileti fiyatlarına ulaşabilirsiniz.

¥ Seyahatiniz esnek ise hafta içi salı gününe bilet almak, size ucuz bir yolculuk yapmanız için iyi bir fırsat sunuyor.

¥ Yurt dışına seyahat etmeyi planlıyorsanız en az 2 ay öncesinden rezervasyon yaptırarak en iyi uçuş teklifini yakalayabilirsiniz.

¥ Elimizdeki verilere göre en pahalı yurt dışı uçak bileti perşembe günü satılırken, en ucuz yurt dışı uçak bileti pazar günü satıldı.

Doğu Ekspresi’ne ilgi büyük

Biletall olarak Türkiye coğrafyasının neredeyse her yerine bilet sattıklarını belirten Çelik şu bilgileri verdi: İstanbul çıkışlı bilet satışlarında göze çarpan illerimiz İzmir, Ankara, Antalya, Erzurum, Diyarbakır, Van, Kayseri, Gaziantep. Tren bileti de satıyoruz. Özellikle hızlı tren ve Doğu Ekspresi’ne ilgi çok büyük. Yolcularımız bu kış çoğu zaman Doğu Ekspresi trenlerinde yer bulmakta zorlandılar ve biletler günler öncesinde tükendi. Uçak biletlerinde hem yurt içi hem de yurt dışı uçuşlara bilet satıyoruz. Biletall olarak otobüs bileti satışımız kadar da uçak bileti satıyoruz. 2018 yılı ilk 6 ay da en fazla uçak bileti sattığımız yurt içi noktalar İstanbul, Ankara ve İzmir olurken, yurt dışında ise Bakü, Frankfurt ve Beyrut oldu.