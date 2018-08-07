Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A4 kâğıt boyutunda ultra-ince 12,9 mm kalınlığında ve 1 kg’lık ultra-hafif, tamamen metal gövdesiyle sofistike bir tasarıma sahip olan ZenBook S, Zen felsefesinden esinlenen metal kaplama ve elmas kesimiyle dikkat çekiyor. 8. nesil Intel Core işlemci ve süper hızlı PCIe x4 SSD ile güçlendirilmiş olan ZenBook S, ayrıca FHD geniş ekranı ile dikkat çekiyor. 13,5 saate kadar batarya ömrü sunan ZenBook S, ultra hızlı bağlantı için, üç USB Type-C (USB-C) bağlantı noktasından ikisi Thunderbolt 3’ü destekliyor.