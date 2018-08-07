Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Henüz prototip aşamasındaki grafen ekran, dünyanın en yüksek çözünürlüğüne sahip. Tek atom kalınlığındaki karbon kristali olan grafenin ışık geçirgenliği, yüksek elektriksel iletkenliği, sağlamlığı ve esnekliğiyle yakın gelecekte pek çok teknolojide uygulama alanı bulması bekleniyor. Cep telefonu, TV ve giyilebilen cihazlarda kullanımına başlanan grafenin askerî ve sivil alanda da mevcut çözümlerin yerini alması öngörülüyor.