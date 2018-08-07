Henüz prototip aşamasındaki grafen ekran, dünyanın en yüksek çözünürlüğüne sahip. Tek atom kalınlığındaki karbon kristali olan grafenin ışık geçirgenliği, yüksek elektriksel iletkenliği, sağlamlığı ve esnekliğiyle yakın gelecekte pek çok teknolojide uygulama alanı bulması bekleniyor. Cep telefonu, TV ve giyilebilen cihazlarda kullanımına başlanan grafenin askerî ve sivil alanda da mevcut çözümlerin yerini alması öngörülüyor.
Türk mühendislerden grafen tabanlı ekran
07.08.2018 - 03:47 | Son Güncelleme: 07.08.2018 - 03:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Savunma Sanayi Başkanlığının ELMAS Projesi kapsamında Sabancı Üniversitesi ve ASELSAN grafen tabanlı oled (GOLED) ekran geliştirdi.
Etiketler : sabancı üniversitesi,elmas projesi,
575123 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/teknoloji/575123.aspx
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